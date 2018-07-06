Питерские молодожены попали в аварию

Свадебный лимузин "застрял" между двумя автомобилями

Первые часы совместной жизни для жениха и невесты из Северной столицы обернулись трагедией. Их лимузин попал в серьезное ДТП.

Авария произошла на пересечении проспектов Народного Ополчения и Дачного, недалеко от съезда с КАД, сообщили пользователи соцсети в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург".

"Свадьба удалась", – прокомментировал один из "сочувствующих".

Судя по фотографиям, среди товарищей по несчастью – 3 автомобиля: лимузин, "Mersedes" и ВАЗ-2104. Кареты "скорой" не видно, следовательно, пострадавших нет.

Среди предположений лидирует проезд свадебной машины на "красный". Другая версия гласит: вначале столкнулись "немец" с "четверкой", а молодожены "застряли" при попытке проскочить между ними, пишет FlashNord.