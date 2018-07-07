С российскими туристами случилось ЧП на Крите

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Отдыхающие не могут вернуться домой с греческого острова. 400 человек тщетно ждут рейса в аэропорту Ираклиона – столицы Крита. Вылет в Россию не состоялся в запланированное время.
"Сидим в аэропорту с часа ночи… Вылет несколько раз переносили, сейчас объявили, что он будет в 14 часов. Говорят, что самолёт сломался. Нам предложили перекусить в кафе", – рассказывают уставшие люди.
Между тем напряженная ситуация – и в аэропорту Пулково. В Петербурге пять сотен россиян уже более пяти часов сидят в зале ожидания. Туристы также ждут посадки на самолет до Крита. Об этом сообщает портал 78.ru.
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