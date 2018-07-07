В Питере загорелся пассажирский автобус

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О происшествии сообщили очевидцы. Горящий автобус сняли на видео – по кадрам видно, что он окутан густыми клубами дыма. Роликом и фотографиями поделились подписчики паблика "ДТП и ЧП. Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".
По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. О причинах ЧП пока ничего не известно.
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