В Румынии рухнул истребитель МиГ-21

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ЧП случилось во время показательных выступлений. Самолет МиГ-21 Лансер разбился близ базы ВВС в Фетешть. Крушение произошло в субботу, около 13:30.
"На данный момент неизвестно состояние пилота, а также успел ли он катапультироваться", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы минобороны Румынии.
В министерстве обороны обеспокоены состоянием пилота рухнувшего истребителя. Самолеты ВВС Румынии – в отличном состоянии, сообщил глава ведомства Михай Фифор журналистам канала România TV, комментируя ЧП.
По последним данным, летчик при крушении не выжил.
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