В Румынии рухнул истребитель МиГ-21

Жив ли пилот, неизвестно

ЧП случилось во время показательных выступлений. Самолет МиГ-21 Лансер разбился близ базы ВВС в Фетешть. Крушение произошло в субботу, около 13:30.

"На данный момент неизвестно состояние пилота, а также успел ли он катапультироваться", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы минобороны Румынии.



В министерстве обороны обеспокоены состоянием пилота рухнувшего истребителя. Самолеты ВВС Румынии – в отличном состоянии, сообщил глава ведомства Михай Фифор журналистам канала România TV, комментируя ЧП.

По последним данным, летчик при крушении не выжил.



