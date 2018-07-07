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В Румынии рухнул истребитель МиГ-21

Жив ли пилот, неизвестно

ЧП случилось во время показательных выступлений. Самолет МиГ-21 Лансер разбился близ базы ВВС в Фетешть. Крушение произошло в субботу, около 13:30.

"На данный момент неизвестно состояние пилота, а также успел ли он катапультироваться", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы минобороны Румынии.

В министерстве обороны обеспокоены состоянием пилота рухнувшего истребителя. Самолеты ВВС Румынии – в отличном состоянии, сообщил глава ведомства Михай Фифор журналистам канала România TV, комментируя ЧП.

По последним данным, летчик при крушении не выжил.


Виктория БАЛАЯН
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