В Якутии горит жилой дом

Здоровье
- Как стать маньяком: ученые сделали жуткое открытие
- Бедность вызывает тяжелую болезнь
- Выбором автомобиля управляют половые гормоны
655 новости
ЧП случилось в городе Томмот. Пожар начался в двухэтажном доме. Площадь возгорания, по предварительным данным, около трехсот метров. Среди эвакуированных из здания жильцов – восемь детей.
Информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в оперативном штабе. Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны.
Стало известно, что гарантирует успех национальной сборной
Трампу надоело платить за безопасность Меркель