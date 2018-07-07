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В Якутии горит жилой дом

Из здания вывели 41 человека

ЧП случилось в городе Томмот. Пожар начался в двухэтажном доме. Площадь возгорания, по предварительным данным, около трехсот метров. Среди эвакуированных из здания жильцов – восемь детей.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в оперативном штабе. Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Виктория БАЛАЯН
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