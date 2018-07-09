В Таиланде возобновили операцию по спасению детей
Местные спасатели вновь начали вытаскивать детей из затопленной пещеры.
Спасательная операция возобновилась в понедельник, 9 июля, в 7:00 по московскому времени, сообщает The Guardian.
"Команда спасателей в основном состоит из тех же людей, что и вчера, если не считать нескольких замен. Уровень воды не внушает опасений. Прошедший вчера дождь не привел к повышению уровня воды внутри пещеры", - цитирует газета одного из представителей спасательной операции.
В спасении участвуют военнослужащие ВМС страны, тайские и иностранные аквалангисты.
В ходе первой операции, которую провели 8 июля, спасатели
освободили 8 человек.
12 детей вместе с тренером пропали в заповеднике "Понг Пха" 23 июня 2018 года. Специальные службы нашли пострадавших только 2 июля. Однако, вытащить на поверхность детей не удалось, так как пещеру затопило.
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