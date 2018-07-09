В Таиланде возобновили операцию по спасению детей

Большая часть школьников уже вызволена из ловушки

Местные спасатели вновь начали вытаскивать детей из затопленной пещеры.

Спасательная операция возобновилась в понедельник, 9 июля, в 7:00 по московскому времени, сообщает The Guardian.

"Команда спасателей в основном состоит из тех же людей, что и вчера, если не считать нескольких замен. Уровень воды не внушает опасений. Прошедший вчера дождь не привел к повышению уровня воды внутри пещеры", - цитирует газета одного из представителей спасательной операции.

В спасении участвуют военнослужащие ВМС страны, тайские и иностранные аквалангисты.

В ходе первой операции, которую провели 8 июля, спасатели освободили 8 человек.



12 детей вместе с тренером пропали в заповеднике "Понг Пха" ​23 июня 2018 года. Специальные службы нашли пострадавших только 2 июля. Однако, вытащить на поверхность детей не удалось, так как пещеру затопило.