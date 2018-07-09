Сибиряк облил мочой любимую и запугал ее расчлененкой
Житель столицы Сибири, которого отвергла девушка, не придумал ничего лучше, чем плеснуть ей в лицо зловонной жидкостью. Об этом рассказала на своей страничке в соцсети Валерия С., ставшая объектом нападения.
Она утверждает, что претензии на ее чувства веб-аналитик Константин Ш. начал проявлять еще полтора года назад. Он признавался ей в любви и встречал у офиса. Но она не ответила на его чувства. Более того, сменила работу и заблокировала его в соцсетях, после чего получила небольшую передышку.
Однако не в меру настойчивый поклонник нашел ее и вновь начал преследовать.
Однажды, по словам девушки, она проговорилась в одной из социальных сетей, на какой базе на Алтае собирается отдыхать, и уже вечером там появился Константин Ш, устроивший скандал и ткнувший ей в лицо зажженной сигаретой.
"И вот я слушаю поток грязных ругательств, глядя, как у моей матери от ужаса буквально расширяются зрачки", – написала Валерия, добавив, что на пропускном пункте он предупредил, что будет ссориться со своей девушкой, но "милые бранятся – только тешатся". Тем не менее, охранники выпроводили мужчину с базы, но напоследок он угрожал Валерии убийством любимого кота.
Спустя некоторое время на выходящую из дома женщину обрушился в прямом смысле "ушат помоев", который выплеснул неизвестный в черном шлеме.
А уже на следующий день она получила письмо, в котором такую же участь обещали и ее друзьям. Также всем знакомым и коллегам автор письма обещал разослать видео с произошедшим, чтобы все знали, что "она обоссана".
"Спасибо, что не кислота", – ответила на это Валерия.
Пострадавшая рассказала Тайге.инфо, что после очередной угрозы в начале года она уже обращалась в полицию. Собирается писать заявление и в этот раз, приложив все скриншоты переписки с "поклонником".
Константин же заявил, что из-за травмы головы употреблял сильнодействующие таблетки, но не связывает их прием с психическим состоянием. По его мнению, девушка сама его спровоцировала на подобные действия.
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