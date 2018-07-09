Криминальная Россия: с пенсионерами расправляется банда из супермаркета

Лжесотрудники известной сети заманивали стариков распродажами

С порога злоумышленники заявили, что представляют популярный супермаркет. Зазывали пенсионеров на крупную распродажу, мол, магазин предоставляет сорокапроцентные скидки.

Наивные старики, ни о чем не подозревая, открыли дверь и тем самым обрекли себя на верную гибель. Их тела на утро обнаружил почтальон.

О банде, орудующей в городе Краснотурьинске на Урале, сообщает URA.RU. Как пишет портал, убитых явно пытали, чтобы выяснить, где припрятано "богатство". При этом в квартире доверчивых хозяев был погром. Вероятно, воры и убийцы никак не могли найти сбережения и драгоценности.

Подозреваемые в зверском нападении задержаны. Сейчас они проверяются на причастность к другим преступным деяниям. Возможно, что в регионе были еще старики, которые купились на басни о бесплатном сыре.

Известно, что соседи жертв банды заметили подозрительных мужчин. Они слонялись по подъезду, высматривая квартиры одиноких пенсионеров, к кому можно пожаловать в гости.