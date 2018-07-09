Мужчину забили до смерти около столичного кафе

Пострадавшего втянули в уличную драку

В самом центре Москвы, на Тверской-Ямской улице, произошла массовая потасовка. Ее участники сцепились неподалеку от кафе. Один из "хулиганов" поплатился жизнью, сообщает Следственный комитет, прилагая видеозапись ЧП.

На кадрах хорошо видно, как в толпе набрасываются на мужчину, который падает, после чего противник добивает его. Удар ногой стал роковым.

Потерпевший потерял сознание. Известно, что в тот самый момент наступила смерть.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Предполагаемый обидчик умершего уже задержан. В скором времени ему будет вынесен приговор.