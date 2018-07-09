Мужчину забили до смерти около столичного кафе

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В самом центре Москвы, на Тверской-Ямской улице, произошла массовая потасовка. Ее участники сцепились неподалеку от кафе. Один из "хулиганов" поплатился жизнью, сообщает Следственный комитет, прилагая видеозапись ЧП.
На кадрах хорошо видно, как в толпе набрасываются на мужчину, который падает, после чего противник добивает его. Удар ногой стал роковым.
Потерпевший
потерял сознание. Известно, что в тот самый момент наступила смерть.
Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Предполагаемый обидчик умершего уже задержан. В скором времени ему будет вынесен приговор.
Представитель Скотленд-ярда не смог внятно ответить ни на один вопрос
Нашу команду обвинили в употреблении странного допинга перед матчами