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Мужчину забили до смерти около столичного кафе

Пострадавшего втянули в уличную драку

В самом центре Москвы, на Тверской-Ямской улице, произошла массовая потасовка. Ее участники сцепились неподалеку от кафе. Один из "хулиганов" поплатился жизнью, сообщает Следственный комитет, прилагая видеозапись ЧП.

На кадрах хорошо видно, как в толпе набрасываются на мужчину, который падает, после чего противник добивает его. Удар ногой стал роковым.

Потерпевший потерял сознание. Известно, что в тот самый момент наступила смерть.
Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Предполагаемый обидчик умершего уже задержан. В скором времени ему будет вынесен приговор.

Оксана ПОДТУРКИНА
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