Под Кировом разбился самолет

Пострадавших отправили в больницу

На частном аэродроме Кучаны в Кировской области днем 10 июля произошло ЧП: самолет ZLIN компании "Вяткаавиа", выполняя учебный полет, набрал небольшую высоту и совершил жесткую посадку. Внутри находились 2 человека: пассажир и пилот, сейчас они госпитализированы, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Об аварии собщает бизнес портал "Навигатор" со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления на ­транспорте. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, после проверки будет принято пр­оцессуальное решение.

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По информации телеграм-канала "112", пассажиром разбившегося самолета был заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Чиновник находится в реанимации, состояние пилота самолета также тяжелое.



