Во Владимирской области девушка погибла из-за молнии

Трагедия случилась во время похода

Туристическую группу, которая гуляла в районе реки Клязьмы, застигла непогода. Из-за сильного ливня люди укрылись под деревьями. Часть туристов спасалась от стихии в палатке.

К несчастью, убежище они выбрали неудачное. В палатку ударила молния, передает "Свободная пресса" со ссылкой на очевидцев. От мощного электрического разряда девушка потеряла сознание. Друзья оказывали ей первую помощь до приезда медиков. Но спасти туристку из Челябинска не удалось.