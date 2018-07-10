Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Во Владимирской области девушка погибла из-за молнии

Трагедия случилась во время похода

Туристическую группу, которая гуляла в районе реки Клязьмы, застигла непогода. Из-за сильного ливня люди укрылись под деревьями. Часть туристов спасалась от стихии в палатке.

К несчастью, убежище они выбрали неудачное. В палатку ударила молния, передает "Свободная пресса" со ссылкой на очевидцев. От мощного электрического разряда девушка потеряла сознание. Друзья оказывали ей первую помощь до приезда медиков. Но спасти туристку из Челябинска не удалось.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Белоруссия запретит георгиевские ленточки

Символ Победы приобрел у жителей республики нехорошие ассоциации

Второй Скрипаль раскроет правду об отравлении

Пострадавший в Эймсбери мужчина пришел в себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей