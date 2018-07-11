В Иране произошло страшное ДТП

Погибло 20 человек

Пассажирский автобус столкнулся с цистерной с нефтью в городе Сенендедж (Курдистан), что привело к взрыву. Жертвами жуткой аварии стало, по предварительным данным, около 20 человек.

Автомобили, которые находились неподалеку от места происшествия, отбросило взрывной волной, передает агентство Mehr.

О причинах и обстоятельствах ДТП пока ничего не сообщается.