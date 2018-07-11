В Иране произошло страшное ДТП

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Пассажирский автобус столкнулся с цистерной с нефтью в городе Сенендедж (Курдистан), что привело к взрыву. Жертвами жуткой аварии стало, по предварительным данным, около 20 человек.
Автомобили, которые находились неподалеку от места происшествия, отбросило взрывной волной, передает агентство Mehr.
О причинах и обстоятельствах ДТП пока ничего не сообщается.
Oil tanker collision with passenger bus in Sanandaj https://t.co/kXtcsii3ye— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 11 июля 2018 г.
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