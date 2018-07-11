Обломки разлетелись на десятки метров

На улице Котлярова в Краснодаре произошло ЧП. В припаркованном около детского сада автомобиле взорвался газовый баллон.

Взрыв был настолько сильный, что обломки машины разлетелись на десятки метров. По счастливой случайности, проходившая рядом женщина не пострадала.

Как сообщает "Пятый канал", на месте происшествия побывали сотрудники правоохранительных органов.