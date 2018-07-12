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В Подмосковье спасли внучку Максима Горького

Заблудившуюся бабушку выручили горожане и полицейские

В подмосковном Одинцове добрые люди помогли вернуться домой пожилой женщине – это была внучка великого пролетарского писателя Максима Горького.

Во вторник, 10 июля, она вышла из дома и не взяла ни документов, ни телефона. Обратно вернуться она не смогла. На растерянную старушку обратили внимание в маршрутке.

Неравнодушные горожане помогли пенсионерке и обратились к сотрудникам полиции, которые оперативно разыскали ее родных, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Полицейские поблагодарили гражданам, которые помогли потерявшейся бабушке.

Пожилая женщина оказалась внучкой Максима Горького, 1926 года рождения. По информации издания, это Марфа Максимовна Пешкова, живущая в Одинцовском районе.

Валентина МАЙОРОВА
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