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Число жертв наводнения в Японии превысило 200 человек

Правительство поможет пострадавшим населенным пунктам

Количество погибших в результате наводнения в Японии возросло до 204 человек. Еще 28 жителей пострадавших районов числятся пропавшими без вести, сказал генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

Он отметил, что 58 населенным пунктам, пострадавшим от разгула стихии, правительство выделит 35 млрд иен (около $350 миллионов).

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По словам генсека, в пунктах, куда были направлены эвакуированные японцы, находится более 5 тысяч человек, сообщает РИА "Новости".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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