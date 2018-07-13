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Самолет Берлин - Москва обуглился в воздухе

Жертв и пострадавших нет

В "Боинг-737" авиакомпании "Победа", летевший рейсом из Берлина в Москву, попала молния. Перед посадкой во "Внуково" экипаж доложил авиадиспетчерам, что рядом с самолетом идет грозовой фронт.

Пилоты считают, что в лайнер попала молния. К счастью, летчики благополучно посадили "Боинг" на взлетно-посадочную полосу.

"После приземления наземные службы с особой тщательностью осмотрели лайнер. Выяснилось, что часть элементов фюзеляжа и правого крыла самолета обуглилась, на некоторых деталях образовались трещины", – рассказал "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Валентина МАЙОРОВА
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