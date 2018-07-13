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В жилом доме в Москве произошел пожар

ЧП случилось на Арбате

К многоэтажке прибыли пожарные. Очевидцы сняли горящую квартиру на видео. На кадрах видно, как из окна вырываются клубы черного дыма. Информации о пострадавших пока не поступало.

К этому моменту огонь удалось потушить. Площадь возгорания составила 5 м, передает "РЕН ТВ" со ссылкой на МЧС.

Виктория БАЛАЯН
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