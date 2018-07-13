Несчастливый день подтвердил свою дурную славу

Недалеко от поселка Смирновка Солнечногорского района Московской области в пятницу, 13 июля, случилось ужасное ДТП.

Свидетели происшествия рассказали, что водитель мусоровоза ударил в бампер ехавший впереди автомобиль, от удара иномарка влетела под встречный грузовик. Водитель автомобиля погиб, не дождавшись приезда кареты "скорой помощи".

"Там жуть была! Работники скорой помощи стояли в стороне, им спасать было некого", – приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова женщины, видевшей аварию.