Здоровье
- Плохая погода превращает людей в психов
- Развеян миф о вреде сигарет
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
666 новости
Недалеко от поселка Смирновка Солнечногорского района Московской области в пятницу, 13 июля, случилось ужасное ДТП.
Свидетели происшествия рассказали, что водитель мусоровоза ударил в бампер ехавший впереди автомобиль, от удара иномарка влетела под встречный грузовик. Водитель автомобиля погиб, не дождавшись приезда кареты "скорой помощи".
"Там жуть была! Работники скорой помощи стояли в стороне, им спасать было некого", – приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова женщины, видевшей аварию.
Украинцы заплатила сотни тысяч долларов за дискредитацию "Северного потока – 2"
Американский глава игнорирует наставления Лондона и желает поладить с Москвой