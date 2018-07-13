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Самолет Махачкала - Петербург сел в Москве из-за ЧП

Проблемы создал пассажир-хулиган

В московском аэропорту "Внуково" 13 июля экстренно сел самолет авиакомпании "Победа", летевший из Махачкалы в Санкт-Петербург. 

Воздушное судно вынуждено было приземлиться в столице из-за дебошира, который курил и полез драться с экипажем, сообщила "Фонтанка".

По словам представителя авиакомпании, лайнер должен был вылететь в Северную столицу после завершения необходимых процедур.

Прибытие самолета в аэропорт "Пулково" было запланировано на 14:18, уточняет FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
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