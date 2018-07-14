Упало давление: в Германии экстренно сел самолет Ryanair

На борту началась паника

Пассажиры рейса Дублин – Задар (Хорватия) внезапно ощутили резкую головную боль и тошноту. Как выяснилось, жалобы на самочувствие были вызваны падением давления на борту лайнера. Из-за этого воздушное судно посадили в немецком аэропорту Франкфурт-Хан.

В результате ЧП 33 человека из 189, находившихся в самолете, были госпитализированы.

Окончательная причина произошедшего пока не названа, передает Bild. Версия с упавшим давлением – предварительная.