Упало давление: в Германии экстренно сел самолет Ryanair

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Пассажиры рейса Дублин – Задар (Хорватия) внезапно ощутили резкую головную боль и тошноту. Как выяснилось, жалобы на самочувствие были вызваны падением давления на борту лайнера. Из-за этого воздушное судно посадили в немецком аэропорту Франкфурт-Хан.
В результате ЧП 33 человека из 189, находившихся в самолете, были госпитализированы.
Окончательная причина произошедшего пока не названа, передает Bild. Версия с упавшим давлением – предварительная.
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