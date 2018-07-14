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Мужчина лишился ноги в парке аттракционов Челябинска

ЧП случилось с техником

Мужчина проверял механизм одного из аттракционов под названием "Дикий поезд". Несчастье произошло, когда техник уже стоял на рельсах. Внезапно поезд поехал – мужчина не успел отскочить в сторону. В результате ему отрезало ногу.

По словам очевидцев, которым стало плохо от жуткого зрелища, карета скорой помощи прибыла минут через 10-15. Пострадавший потерял много крови, но был еще жив к приезду медиков. Подробностей о его состоянии пока не поступало, сообщает 31tv.ru.

Виктория БАЛАЯН
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