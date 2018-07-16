Преступник убежал из колонии под Красноярском

ЧП случилось на юге края

Мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дерзкий побег он совершил из колонии-поселения, которая расположена близ Минусинска.

Пропажу обнаружили в пятницу, 13. Сейчас беглеца разыскивают, а за информацию и всяческую помощь в его поимке руководство главного управления ФСИН посулило награду в 30 тыс. руб., передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регионального главка Федеральной службы исполнения наказаний.