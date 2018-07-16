В Москве монтажник лишился ноги в результате ЧП

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Монтажник, занимавшийся благоустройством городской площади, упал с высоты 7 м у дома № 2 на Пресненской набережной. При падении ему оторвало стопу.
"Человек упал с высоты. Вел монтажные работы", – сообщил телеканалу "360" очевидец происшествия.
В настоящее время к месту ЧП приехали машины экстренных служб. Работнику оказана медицинская помощь. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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