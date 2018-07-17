В Новой Москве случилась авария

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На Калужском шоссе произошло ДТП с участием двух машин. Они столкнулись близ села Вороново.
При аварии травмы получили два человека. Один из пострадавших – ребенок. Информации об их состоянии пока не поступало.
Обстоятельства и причины аварии также пока не известны, передает "РЕН ТВ".
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