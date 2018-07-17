В Новой Москве случилась авария

Пострадал ребенок

На Калужском шоссе произошло ДТП с участием двух машин. Они столкнулись близ села Вороново.

При аварии травмы получили два человека. Один из пострадавших – ребенок. Информации об их состоянии пока не поступало.

Обстоятельства и причины аварии также пока не известны, передает "РЕН ТВ".