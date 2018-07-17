На Гавайях случилось ЧП с туристами

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Во время очередного выброса лавы из вулкана Килауэа люди получили сильные ожоги. ЧП случилось, когда туристы плыли на лодке. Им устроили экскурсию, чтобы полюбоваться на извержение. Однако наслаждение грозным зрелищем прервалось весьма неприятным образом.
Пострадали 23 человека. У одной из женщин было сломано бедро. Госпитализировали в итоге четверых, еще девять самостоятельно поехали в больницу, а десятерым медики помогли на месте. Об этом сообщает Sky News. Есть ли среди туристов россияне, пока неизвестно.
Ранее лава этого вулкана разрушила около 700 домов на Гавайях, напоминает RT.
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