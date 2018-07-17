Задержан бывший глава Следственного комитета по Москве

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Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ.
"Дрыманов задержан, с ним ведутся следственные действия", – рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердил адвокат Александр Карабанов.
Дрыманов написал рапорт о выходе на пенсию в связи с достижением им предельного возраста в июне этого года, но указа президента о снятии его с должности пока не было, добавил собеседник агентства.
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