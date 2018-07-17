В Петербурге прогремел взрыв

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По последним данным, из-за взрыва в трамвайном депо в Петербурге погибли 2 человека, ранее сообщалось об одном погибшем.
ЧП произошло днем 17 июля рядом с метро "Выборгская", взрывная волна выбила окна в одном из стоящих рядом домов.
Инцидент мог случиться из-за тридцатиградусной жары, однако точную причину взрыва должны будут установить следователи, сообщает Пятый канал.
Ранее появилась информация о том, что в Северной столице был слышен громкий хлопок, возможно, взрыв. О происшествии сообщил телеграм-канал Varlamov News.
На воздух взлетел баллон с пропаном. Взрыв произошел в Калининском районе.
"Произошла разгерметизация баллона с пропаном возле
цеха путей и конструкций в Калининском районе Петербурга", -
рассказал собеседник РИА "Новости".
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