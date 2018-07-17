Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Петербурге прогремел взрыв

Фото: vk.com/spb_today
Число пострадавших уточняется

По последним данным, из-за взрыва в трамвайном депо в Петербурге погибли 2 человека, ранее сообщалось об одном погибшем. 

ЧП произошло днем 17 июля рядом с метро "Выборгская", взрывная волна выбила окна в одном из стоящих рядом домов. 

Инцидент мог случиться из-за тридцатиградусной жары, однако точную причину взрыва должны будут установить следователи, сообщает Пятый канал

Ранее появилась информация о том, что в Северной столице был слышен громкий хлопок, возможно, взрыв. О происшествии сообщил телеграм-канал Varlamov News.

На воздух взлетел баллон с пропаном. Взрыв произошел в Калининском районе.

"Произошла разгерметизация баллона с пропаном возле цеха путей и конструкций в Калининском районе Петербурга", - рассказал собеседник РИА "Новости".



Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Путин вышел из себя после вопроса журналиста

Поиск "российского следа" в американских внутренних делах президент назвал "полным бредом"

Встреча Путина и Трампа закончилась скандалом

Саммит привел к аресту россиянки в США по обвинению в шпионаже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей