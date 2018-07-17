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Россиян травят шаурмой

Фото: GLOBAL LOOK press
Пострадало около ста человек

В Туве завели уголовное дело из-за некачественной еды в заведении "Шаурма" – к врачам обратились 96 человек. В настоящее время состояние больных стабильное, динамика положительная.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекшее по неосторожности массовое отравление людей", – рассказала ТАСС глава пресс-службы МВД Тувы Аржаана Чакчин.  

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Были госпитализированы 50 человек, остальные – на амбулаторном лечении. От недоброкачественной еды пострадали 17 детей, источником инфекции могло стать куриное мясо и самодельный соус, сообщает "Свободная пресса". Расследование показало, что все заболевшие побывали в закусочной "Шаурма" на площади Арбата в Кызыле. Ее владелец не поставил в известность Управление Роспотребнадзора о том, что начал работать, и нарушил закон. 

В работе "Шаурмы" нашлись и другие нарушения: так, из 6 работников лишь у двух были медицинские книжки, холодильная витрина не работала, режим хранения продуктов не соблюдался.

Управлением Роспотребнадзора составлен протокол о временном запрете на работу заведения, в Кызылский городской суд направлен иск о закрытии закусочной. 

Валентина МАЙОРОВА
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