Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за самолетов

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Послу России в Эстонии вручили ноту из-за того, что российские самолеты якобы дважды нарушали воздушное пространство республики.
По информации пресс-службы эстонских Сил обороны, вторжение произошло 16 июля в районе острова Вайндлоо в Финском заливе. Самолеты Airbus A319 и Ил-96 пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты.
Силы обороны подчеркивают, что воздушное пространство Эстонии в этом году 6 раз нарушалось самолетами из России.
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