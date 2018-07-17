Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за самолетов

Нашу страну обвиняют во вторжении в воздушное пространство

Послу России в Эстонии вручили ноту из-за того, что российские самолеты якобы дважды нарушали воздушное пространство республики.

По информации пресс-службы эстонских Сил обороны, вторжение произошло 16 июля в районе острова Вайндлоо в Финском заливе. Самолеты Airbus A319 и Ил-96 пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты.

Силы обороны подчеркивают, что воздушное пространство Эстонии в этом году 6 раз нарушалось самолетами из России.



