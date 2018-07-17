Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за самолетов

Нашу страну обвиняют во вторжении в воздушное пространство

Послу России в Эстонии вручили ноту из-за того, что российские самолеты якобы дважды нарушали воздушное пространство республики.

По информации пресс-службы эстонских Сил обороны, вторжение произошло 16 июля в районе острова Вайндлоо в Финском заливе. Самолеты Airbus A319 и Ил-96 пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты.

Силы обороны подчеркивают, что воздушное пространство Эстонии в этом году 6 раз нарушалось самолетами из России.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Путин вышел из себя после вопроса журналиста

Поиск "российского следа" в американских внутренних делах президент назвал "полным бредом"

Встреча Путина и Трампа закончилась скандалом

Саммит привел к аресту россиянки в США по обвинению в шпионаже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей