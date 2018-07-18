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Смертельное ДТП случилось в Москве

Трое человек погибли

Авария произошла на улице Ташкентской. Легковушка Hyundai, ехавшая в сторону Волгоградского проспекта, врезалась в фонарный столб. Жертвами аварии стали три человека – водитель и оба пассажира.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.

Виктория БАЛАЯН
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