Смертельное ДТП случилось в Москве

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Авария произошла на улице Ташкентской. Легковушка Hyundai, ехавшая в сторону Волгоградского проспекта, врезалась в фонарный столб. Жертвами аварии стали три человека – водитель и оба пассажира.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.
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