Смертельное ДТП случилось в Москве

Трое человек погибли

Авария произошла на улице Ташкентской. Легковушка Hyundai, ехавшая в сторону Волгоградского проспекта, врезалась в фонарный столб. Жертвами аварии стали три человека – водитель и оба пассажира.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.