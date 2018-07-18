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Юг России затопило

Во многих населенных пунктах Кубани улицы превратились в реки, а дома частично утонули

Два дня, 16 и 17 июля, в Краснодарском крае бушевали тропические ливни. Сегодня там пытаются избавиться от последствий стихии. Но сделать это трудно: осадков выпало столько, что дождевая канализация не справилась.

Машины уже в понедельник не могли ехать по улицам, ведь вода достигала капота. Дома местных жителей сильно залило. В некоторых местах из-за подмыва почвы асфальт провалился под землю, а в аэропорту протек потолок.

Передвигаться можно было только на лодках. Транспорт встал: заглохли не только легковые машины, но и "Газели", а также грузовики.

Некоторые мужчины обвязались тросами и пробирались по пояс в воде к автомобилям, чтобы помочь водителям вытащить их из западни. 

Не успели улицы просохнуть, как с утра во вторник опять хлынули дожди. В соцсетях жители Краснодара опубликовали фото и видео с улиц Российской, Гаврилова и Московской, которые пострадали больше всех, но немногим легче было и в других местах города.

Такой же разгул стихии застал врасплох и жителей Сочи, Туапсе и Адлера, отмечает URA.RU.

Полина ДОРОЖКИНА
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