У Крымского моста случилась массовая авария

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ДТП произошло в центре столицы. На Крымском Валу в районе моста столкнулись
семь легковушек. В результате травмы получили два человека. Пострадавших увезли в больницу.
Авария нарушила движение автомобилей. На Садовом кольце перекрыли три полосы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы.
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