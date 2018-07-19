У Крымского моста случилась массовая авария

Пострадали два человека

ДТП произошло в центре столицы. На Крымском Валу в районе моста столкнулись семь легковушек. В результате травмы получили два человека. Пострадавших увезли в больницу.



Авария нарушила движение автомобилей. На Садовом кольце перекрыли три полосы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы.