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У Крымского моста случилась массовая авария

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Пострадали два человека

ДТП произошло в центре столицы. На Крымском Валу в районе моста столкнулись семь легковушек. В результате травмы получили два человека. Пострадавших увезли в больницу.

Авария нарушила движение автомобилей. На Садовом кольце перекрыли три полосы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы.

Виктория БАЛАЯН
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