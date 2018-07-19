В Петербурге сгорел пассажирский автобус

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Пламя охватило автобус, когда он ехал по маршруту с пассажирами. Он сгорел дотла буквально за несколько минут. К счастью, люди вовремя выбежали на улицу. Чудом никто не пострадал.
По предварительным данным, возгорание началось в моторном отсеке автобуса. На место происшествия прибыли две бригады спасателей, которые потушили пламя. Однако от транспортного средства почти ничего не осталось, сообщает сайт piter.tv.
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