В Москве КамАЗ врезался в опору моста

ДТП случилось на МКАД

Водитель грузовика чудом выжил после сильнейшего удара. Мужчина потерял контроль над управлением, и машина влетела в опору моста. Он даже не успел сбросить скорость.

Из покореженной кабины водителя доставали спасатели. Она была так сильно деформирована, что его просто зажало внутри. Пострадавшему помогли выбраться, разрезав металл гидравлическими ножницами. Мужчина получил травмы. Сейчас он находится в больнице, передает "Пятый канал".