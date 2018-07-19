За гранью зла: Воры зарезали призера Олимпиады в Сочи
В Алма-Ате умер один из лучших спортсменов Казахстана фигурист Денис Тен. С потерей любимого воспитанника не смогла смириться заслуженный тренер Татьяна Тарасова. В интервью журналистам она призналась, что и сама теперь "мертвая".
"Я мертвая, очень люблю его маму и папу <…> Я запомню Дениса талантливым, трудолюбивым и самым лучшим", – поделилась она с изданием "Чемпионат", отметив, что фигурист спокойно жил в Америке, "никого не трогал, приехал – а его на тот свет отправили".
"Я даже не могу говорить, это просто беспредел", – отметила она.
Призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух назвал Тена выдающимся фигуристом. Он рассказал изданию "Чемпионат" о совместных планах, которые они строили.
"Это очень сложно уложить в голове. Настолько за гранью, что нельзя найти слов <…> Большая потеря для семьи фигурного катания", – добавил он.
Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен был доставлен в реанимацию в Алма-Ате. Врачи Центральной городской клинической больницы боролись за жизнь 25-летнего фигуриста, но он умер от ножевого ранения.
ЧП произошло около кафе в центре города. Тен увидел, как неизвестные пытаются украсть зеркала с его машины. В результате завязавшейся потасовки он был ранен. Очевидцы вызвали "скорую помощь", передает Tengrinews.kz.
При госпитализации пациенту поставлен предварительный
диагноз "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных
сосудов. Наружное кровотечение". Об этом сообщил bnews.kz со ссылкой на
пресс-службу управления здравоохранения города.
Спортсмен потерял три литра крови.
Начато расследование. Сотрудники ДВД города Алматы принимают меры по задержанию подозреваемых.
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