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В Московской области сгорела "баня Гагарина"

ЧП случилось сегодня ночью

Подарок легендарному советскому космонавту Юрию Гагарину от главы Финляндии Урхо Кекконена сгорел в Звездном городке. Баню, куда ходили как следует попариться и космонавты, и руководство Центра подготовки, так и окрестили – "баня Гагарина".

Огонь вспыхнул сегодня ночью. Пожарные расчеты все еще находятся на месте происшествия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Причины возгорания пока неизвестны.

Баню Гагарину презентовали, когда он впервые поехал за границу. В Финляндии в 1961 г. он посетил несколько городов, в том числе и столицу, и встретился с главой государства.

Виктория БАЛАЯН
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