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В ДТП на Украине погибли люди

Жертвами происшествия в Житомирской области стали 10 человек

Страшная авария случилась сегодня на трассе Киев – Чоп. Маршрутка влетела в грузовик. В результате 10 человек погибли, в их числе – двое детей. Еще 10 получили травмы.

ДТП произошло "20 июля около 10.40 на 127 км автодороги Киев – Чоп, вблизи с. Глыбочица Житомирского района", говорится в сообщении местной полиции.

В субботу в регионе в связи с трагедией объявили траур. Об этом сообщил губернатор области.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Виктория БАЛАЯН
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