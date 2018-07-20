В ДТП на Украине погибли люди

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Страшная авария случилась сегодня на трассе Киев – Чоп. Маршрутка влетела в грузовик. В результате 10 человек погибли, в их числе – двое детей. Еще 10 получили травмы.
ДТП произошло "20 июля около 10.40 на 127 км автодороги Киев – Чоп, вблизи с. Глыбочица Житомирского района", говорится в сообщении местной полиции.
В субботу в регионе в связи с трагедией объявили траур. Об этом сообщил губернатор области.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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