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Богача погубила ошибочная новость о смерти сбитого им ребенка

В Хабаровске скончался устроивший роковое ДТП миллиардер

Игорь Неклюдов, управляя автомобилем, сдавал назад около детской площадки, когда годовалый малыш упал рядом. По рассказу очевидцев, травмы у мальчика были не очень серьезные, а водитель проследил, чтобы  медики прибывшей на место "скорой" оказали ребенку всю необходимую помощь.

Позже несколько местных СМИ сообщили, что мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью. Возможно, произошла путаница, ведь в тот день, 17 июля, в Хабаровске случилась еще одна авария с участием годовалого ребенка, которая закончилась трагедией. А тот мальчик не пострадал: по словам его отца, ребенок просто упал и с ним сейчас все в порядке.

Как только Неклюдов услышал о смерти ребенка, ему стало плохо. По дороге в больницу он умер. От инфаркта, сказано в Twitter. Хабаровчане попрощаются с богатейшим земляком 23 июля.

Ранее сообщалось о внуке этого миллиардера – Григории Мамурине Он запустил на YouTube шоу, в котором заставлял людей пить мочу, а позже заплатил прохожему за то, чтобы тот убил собаку его бывшей девушки. Видео вызвало широкий общественный резонанс, и Мамурин заявил, что оно было экспериментом, а на съемки он тратит исключительно личные деньги, у деда не просит, напоминает URA.RU

Полина ДОРОЖКИНА
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