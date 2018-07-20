Богача погубила ошибочная новость о смерти сбитого им ребенка
Игорь Неклюдов, управляя автомобилем, сдавал назад около детской площадки, когда годовалый малыш упал рядом. По рассказу очевидцев, травмы у мальчика были не очень серьезные, а водитель проследил, чтобы медики прибывшей на место "скорой" оказали ребенку всю необходимую помощь.
Позже несколько местных СМИ сообщили, что мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью. Возможно, произошла путаница, ведь в тот день, 17 июля, в Хабаровске случилась еще одна авария с участием годовалого ребенка, которая закончилась трагедией. А тот мальчик не пострадал: по словам его отца, ребенок просто упал и с ним сейчас все в порядке.
Как только Неклюдов услышал о смерти ребенка, ему стало плохо. По дороге в больницу он умер. От инфаркта, сказано в Twitter. Хабаровчане попрощаются с богатейшим земляком 23 июля.
Ранее сообщалось о внуке этого миллиардера – Григории Мамурине Он запустил на YouTube шоу, в котором заставлял людей пить мочу, а позже заплатил прохожему за то, чтобы тот убил собаку его бывшей девушки. Видео вызвало широкий общественный резонанс, и Мамурин заявил, что оно было экспериментом, а на съемки он тратит исключительно личные деньги, у деда не просит, напоминает URA.RU.
Пойман возможный убийца известного фигуриста
В совершении преступления подозревают двух человек
Россия меняет курс
Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Плохо скакали: Украинцы взвыли от европейской колонизации
- Незалежная испугалась отмены санкций против России
- Украина вымирает семимильными шагами
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина