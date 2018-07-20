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В Германии устроили массовую резню в автобусе

Фото: GLOBAL LOOK press
Ранено больше десятка людей

Пассажиры рейсового автобуса в немецком городе Любек пострадали от действий неизвестного, напавшего на них с ножом.

Сообщается, что были ранены 14 человек. Двое из них серьезно, передает издание Luebecker Nachrichten. В инциденте погибших нет.

По словам пассажиров, напавший на них мужчина также набросился на водителя, остановившего автобус, чтобы выпустить людей. Очевидцы утверждают, что он достал оружие из рюкзака, который остался в автобусе, когда тот убегал. При этом брошенная сумка дымилась, но ее быстро потушили.

Нападавшего задержали сотрудники патрульной полиции, проезжавшие мимо. По данным издания, ему около 35 лет и он может быть выходцем из Ирана.

В Twitter местная полиция сообщила, что обстоятельства происшествия проверяются.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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