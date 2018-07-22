В Амурской области рухнула часть моста между Россией и Китаем

ЧП случилось из-за паводка

Поднявшаяся в реке Амур вода подтопила временный рабочий мост, который должен соединить область с провинцией Хэйлунцзян в Китае. В результате рухнули четыре пролета. На стройплощадке также был строительный кран – он упал вместе с рабочими конструкциями.

Строителей заблаговременно эвакуировали со строящегося моста. Материалы и оборудование также вывезли, однако кран убрать не вышло – подъем воды произошел очень быстро.

О происшествии сообщает пресс-служба областного правительства.

"В настоящее время строители принимают все меры по борьбе с паводком", – цитирует заявление сайт portamur.ru.

Строительство транспортного перехода между Россией и Китаем началось в конце 2016 года. Длина двухполосного автомобильного моста составит более километра. Завершение работ запланировано на конец 2019 года, напоминает ТАСС.