Китайцы погибли в аварии в Бурятии

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Авария случилась, когда КамАЗ, перевозивший геологов, попытался пересечь реку Оку близ села Орлик. Грузовик опрокинулся, в результате погибли два человека. Они оказались в воде и не сумели выбраться.
Жертвы аварии – граждане Китая, сообщает телеграм-канал 112 и публикует сведения о погибших.
Всего в грузовике ехало семь человек. Трое китайцев и четверо россиян, передает РЕН ТВ.
Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны.
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