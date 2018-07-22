Китайцы погибли в аварии в Бурятии

Жертвами стали два человека

Авария случилась, когда КамАЗ, перевозивший геологов, попытался пересечь реку Оку близ села Орлик. Грузовик опрокинулся, в результате погибли два человека. Они оказались в воде и не сумели выбраться.

Жертвы аварии – граждане Китая, сообщает телеграм-канал 112 и публикует сведения о погибших.

Всего в грузовике ехало семь человек. Трое китайцев и четверо россиян, передает РЕН ТВ.

Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны.