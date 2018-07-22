Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Китайцы погибли в аварии в Бурятии

Жертвами стали два человека

Авария случилась, когда КамАЗ, перевозивший геологов, попытался пересечь реку Оку близ села Орлик. Грузовик опрокинулся, в результате погибли два человека. Они оказались в воде и не сумели выбраться.

Жертвы аварии – граждане Китая, сообщает телеграм-канал 112 и публикует сведения о погибших.

Всего в грузовике ехало семь человек. Трое китайцев и четверо россиян, передает РЕН ТВ.

Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

В США восстали против антироссийских санкций

На защиту РФ встали нефтяники

В Москве задержали Эрдогана

Полюбоваться видами столицы не вышло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей