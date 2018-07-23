В Канаде произошла бойня

Здоровье
- От рака спасут особые грибы
- Невероятно, но факт: В алкоголе нашли радиацию
- Найден продукт от всех болезней
679 новости
В результате стрельбы ранены 9 человек. Они уже доставлены в местные больницы.
Полицейские прибыли по вызову на место происшествия. Они застрелили мужчину, устроившего бойню, сообщает CityNews. Личность стрелка и его мотивы пока не известны.
У нескольких пострадавших серьезные ранения. Как рассказали свидетели, прозвучало около 25 выстрелов.
Район происшествия оцеплен. Устанавливаются обстоятельства случившегося, передает "Пятый канал".
Американский президент бросается из одной крайности в другую
G20 указала на причины глобального кризиса