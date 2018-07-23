В Канаде произошла бойня

Неизвестный открыл огонь по людям в Торонто

В результате стрельбы ранены 9 человек. Они уже доставлены в местные больницы.

Полицейские прибыли по вызову на место происшествия. Они застрелили мужчину, устроившего бойню, сообщает CityNews. Личность стрелка и его мотивы пока не известны.

У нескольких пострадавших серьезные ранения. Как рассказали свидетели, прозвучало около 25 выстрелов.

Район происшествия оцеплен. Устанавливаются обстоятельства случившегося, передает "Пятый канал".