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В Канаде произошла бойня

Неизвестный открыл огонь по людям в Торонто

В результате стрельбы ранены 9 человек. Они уже доставлены в местные больницы. 

Полицейские прибыли по вызову на место происшествия. Они застрелили мужчину, устроившего бойню, сообщает CityNews. Личность стрелка и его мотивы пока не известны.

У нескольких пострадавших серьезные ранения. Как рассказали свидетели, прозвучало около 25 выстрелов. 

Район происшествия оцеплен. Устанавливаются обстоятельства случившегося, передает "Пятый канал".  

Полина ДОРОЖКИНА
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