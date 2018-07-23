Самолет с главой МВФ экстренно посадили

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Самолет, на борту которого находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине.
Отмечается, что пилоты воздушного судна заметили утечку топлива и разгерметизацию салона. В результате никто не пострадал, передает телеканал Todo Noticias.
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