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В Москве загорелась школа

ЧП случилось на Тверской улице

Пламя вспыхнуло, по предварительным данным, на крыше здания в центре столицы.

На место происшествия уже приехали пожарные расчеты, передает РИА "Новости"

Информации о пострадавших пока не поступало. Данных о причинах и обстоятельствах пожара также пока не приводится.

Тем временем огонь благополучно потушили. Об этом РИА "Новости" сообщили в управлении МЧС по Москве. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

Виктория БАЛАЯН
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