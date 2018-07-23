В Москве загорелась школа

ЧП случилось на Тверской улице

Пламя вспыхнуло, по предварительным данным, на крыше здания в центре столицы.

На место происшествия уже приехали пожарные расчеты, передает РИА "Новости"

Информации о пострадавших пока не поступало. Данных о причинах и обстоятельствах пожара также пока не приводится.

Тем временем огонь благополучно потушили. Об этом РИА "Новости" сообщили в управлении МЧС по Москве. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.