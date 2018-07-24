В Подмосковье разбился самолет

При крушении никто не выжил

ЧП произошло недалеко от деревни Дракино. Рухнул легкомоторный самолет Zlin-326.

На борту было два человека. Оба мужчины погибли при падении воздушного судна, передает Telegram-канал "112".

Один из них был чемпионом мира по авиационной аэробатике и известным пилотом.

На место прибыли экстренные службы. Причины крушения пока неизвестны.