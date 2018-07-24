В Подмосковье разбился самолет

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ЧП произошло недалеко от деревни Дракино. Рухнул легкомоторный самолет Zlin-326.
На борту было два человека. Оба мужчины погибли при падении воздушного судна, передает Telegram-канал "112".
Один из них был чемпионом мира по авиационной аэробатике и известным пилотом.
На место прибыли экстренные службы. Причины крушения пока неизвестны.
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