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Из рек в Питере вылавливают трупы

Только за последние сутки из воды достали 5 тел

Среди погибших оказались двое детей. Одна из трагедий случилась накануне.

Девочка и мальчик упали в реку с моста Кадырова. Первая выбралась, а второй утонул. Причем именно он бросился в воду спасать одноклассницу, но сам не смог выплыть, напоминает "Фонтанка"

А на Канонерском острове ребенок с бабушкой и мамой подошел к Финскому заливу и вскоре оказался под водой. Спасатели искали его тело несколько часов. 

Также в понедельник, 23 июля, из Обводного канала у дома №158 достали тело мужчины приблизительно 50 лет. Он был в одежде и обуви, признаков насильственной смерти не обнаружено. 

Из Новосясьского канала в районе деревни Немятово (Волховский район Ленинградской области) спасатели вынули останки 46-летнего местного жителя. Родные видели его последний раз 20 июля.

В Тосненском районе полицейские устанавливают личность неизвестного, тело которого нашли в тине под мостом между поселками Воскорово и Пионер. На вид погибшему 45-50 лет, отмечает FlashNord

Полина ДОРОЖКИНА
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