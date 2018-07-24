Из рек в Питере вылавливают трупы

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Среди погибших оказались двое детей. Одна из трагедий случилась накануне.
Девочка и мальчик упали в реку с моста Кадырова. Первая выбралась, а второй утонул. Причем именно он бросился в воду спасать одноклассницу, но сам не смог выплыть, напоминает "Фонтанка".
А на Канонерском острове ребенок с бабушкой и мамой подошел к Финскому заливу и вскоре оказался под водой. Спасатели искали его тело несколько часов.
Также в понедельник, 23 июля, из Обводного канала у дома №158 достали тело мужчины приблизительно 50 лет. Он был в одежде и обуви, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Из Новосясьского канала в районе деревни Немятово (Волховский район Ленинградской области) спасатели вынули останки 46-летнего местного жителя. Родные видели его последний раз 20 июля.
В Тосненском районе полицейские устанавливают личность неизвестного, тело которого нашли в тине под мостом между поселками Воскорово и Пионер. На вид погибшему 45-50 лет, отмечает FlashNord.
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