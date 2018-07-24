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В Ленобласти в жилом доме взорвался газ

Есть пострадавший

ЧП случилось в Приозерске на улице Кирова во вторник вечером. Из-за хлопка газа пострадал, по предварительным данным, один человек. На место прибыли экстренные службы. Из дома эвакуировали около 30 жильцов. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС сообщает ТАСС.

По последней информации, в результате хлопка газовоздушной смеси начался пожар. Об этом говорится на сайте МЧС по Ленинградской области. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пламя уже потушили.

Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Виктория БАЛАЯН
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