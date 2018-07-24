Газовый баллон взорвался в доме в Петербурге

Погибли два человека

ЧП произошло в Красносельском районе. В гараже частного дома взлетел на воздух газовый баллон. Жертвами стали двое, еще три человека были ранены.

Взрывная волна уничтожила гараж. Кроме того, частично разрушен сам дом, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы Санкт-Петербурга.

Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.