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Из-за внезапного прорыва плотины ГЭС на юге Лаоса погибли более 40 человек. Хлынувшая вода смыла дома вместе с жителями. Поиски людей продолжаются, так как около 200 числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что перед строительством объект не проверяли на воздействие катастрофических наводнений в сезон дождей, передает РИА "Новости".
Спасательная операция продолжается.
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