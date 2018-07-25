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В Лаосе прорвало плотину

Погибло более 40 человек

Из-за внезапного прорыва плотины ГЭС на юге Лаоса погибли более 40 человек. Хлынувшая вода смыла дома вместе с жителями. Поиски людей продолжаются, так как около 200 числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что перед строительством объект не проверяли на воздействие катастрофических наводнений в сезон дождей, передает РИА "Новости".

Спасательная операция продолжается.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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