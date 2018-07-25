В Новосибирской области пропал самолет

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Легкомоторный самолет вылетел из аэропорта Новосибирска, однако через некоторое время пропал с экранов радаров. Об этом сообщил представитель МЧС.
Отмечается, что к поискам привлекли вертолет Ми-8, передает РИА "Новости".
Кроме того, специалисты пытаются найти лайнер по сигналу сотового телефона пилота.
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