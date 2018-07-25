В Новосибирской области пропал самолет

Пилот не выходит на связь

Легкомоторный самолет вылетел из аэропорта Новосибирска, однако через некоторое время пропал с экранов радаров. Об этом сообщил представитель МЧС.

Отмечается, что к поискам привлекли вертолет Ми-8, передает РИА "Новости".

Кроме того, специалисты пытаются найти лайнер по сигналу сотового телефона пилота.